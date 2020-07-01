شكرا لقرائتكم خبر عن رفـض منـح الفلسـطينييـن تصـاريـح دخـول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض جيش الاحتلال «الإسرائيلي» الغالبية الساحقة من طلبات مواطنين فلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، وذلك لأسباب لا تمت بصلة لاعتبارات أمنية، حسبما ذكر بيان صادر عن المنظمة الحقوقية «الإسرائيلية» مركز الدفاع عن الفرد أمس الثلاثاء
وقال المركز إنه تلقى معطيات من جيش الاحتلال رداً على طلب يستند إلى الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات. وتبين من المعطيات أن مزارعين فلسطينيين قدموا 7483 طلباً لضمان دخولهم إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، في العام 2019، وتم رفض 62% من هذه الطلبات.
ورفض الاحتلال 82% من الطلبات التي قدمها المزارعون الفلسطينيون، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من أجل الحصول على تصاريح دخول إلى أراضيهم خلف جدار الفصل العنصري.
(وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر رفـض منـح الفلسـطينييـن تصـاريـح دخـول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.