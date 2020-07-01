رفـض منـح الفلسـطينييـن تصـاريـح دخـول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض جيش الاحتلال «الإسرائيلي» الغالبية الساحقة من طلبات مواطنين فلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، وذلك لأسباب لا تمت بصلة لاعتبارات أمنية، حسبما ذكر بيان صادر عن المنظمة الحقوقية «الإسرائيلية» مركز الدفاع عن الفرد أمس الثلاثاء

وقال المركز إنه تلقى معطيات من جيش الاحتلال رداً على طلب يستند إلى الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات. وتبين من المعطيات أن مزارعين فلسطينيين قدموا 7483 طلباً لضمان دخولهم إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، في العام 2019، وتم رفض 62% من هذه الطلبات.

ورفض الاحتلال 82% من الطلبات التي قدمها المزارعون الفلسطينيون، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من أجل الحصول على تصاريح دخول إلى أراضيهم خلف جدار الفصل العنصري.

(وكالات)