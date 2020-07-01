«دبي للابتكار» يعلن الفرق الفائزة في «فسحة التصميم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن معهد دبي للتصميم والابتكار، عن أسماء الفرق الفائزة في النسخة الرابعة من برنامج فسحة التصميم، مسابقة التصميم الطلابية السنوية.

شملت الفرق ال10 الفائزة، 5 من الصف الخامس إلى الثامن، و5 فرق أخرى من التاسع إلى الثاني عشر. وتلقى المشاركون تحديات مختلفة من شركات ومؤسسات عالمية رائدة. وأظهر الطلبة المشاركون اهتماماً كبيراً بتطوير الحلول، وإظهار أهمية تعليم التصميم في الإمارات، ودوره في مساعدة الشركات في تطوير خدماتها ومنتجاتها، وبالتالي التوسع والنمو.

وبسبب ظروف انتشار فيروس «كورونا»، تحولت المسابقة بشكل سريع إلى استخدام التواصل الافتراضي، والاجتماعات عبر الفيديو، محافظة على ذات الزخم ومستوى التفاعل بين المشاركين والقائمين عليها، وقد لقيت هذه الخطوة ترحيباً وإشادة واسعة من الشركاء والمشاركين على حد سواء.

وفي الفئة الأولى، وتشمل الصف الخامس إلى الثامن، حصدت فرق ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في العين، ومدرسة هارتلاند الدولية في دبي، ومدرسة الطويين للبنات في الفجيرة، ومدرسة يونايتد إنترناشيونال الخاصة في دبي، وجمعية دبي والإمارات الشمالية للتعليم المنزلي، المراكز الأولى؛ لنجاحها في إتمام تحديات التصميم التي وضعها كل من بنك رأس الخيمة الوطني، ودبي فستيفال سيتي مول، ونايكي، وجمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وليغو الشرق الأوسط على التوالي.

أما في فئة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، فتغلبت مدرسة دبي سكولرز الدولية الخاصة، ومدرسة نورث لندن كوليجات بدبي، والثانوية الهندية في دبي، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية في رأس الخيمة، ومدرسة دبي الوطنية في البرشاء، على منافسيها الآخرين في إتمام التحديات التي وضعتها الشركات الراعية هذا العام.

وقال محمد عبد الله، رئيس المعهد: تتمثل رسالتنا في المساهمة بفاعلية في تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار في الإمارات والمنطقة ككل؛ وذلك من خلال إعداد جيل جديد من المواهب المؤهلة في مجالات التصميم المتعددة؛ لتلبية متطلبات المستقبل.