وقال عبد المجيد محمود في تصريحات لفضائية "أون إي" المصرية، إنه التقى الرئيس الأسبق مرسي أول مرة بوجود مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية قبل أن يؤدي اليمن الدستورية".
وأضاف النائب العام المصري الأسبق، "لا يمكن أن تشعر أبدا أنك أمام رئيس جمهورية مصر".
وتابع، "قلت لمرسي في قصر الاتحادية أنت إخوان مسلمين وكنت في السجن لأنك ارتكبت جرائم مخالفة للقانون وتعمل على تغيير نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية وتغييرها بالقوة والإرهاب وكان الوضع الطبيعي أن تكون في السجن، لكن إرادة ربنا أن تكون رئيس جمهورية، وتجلس على كرسي الحكم".
وأشار عبد المجيد محمود، "الشخصيات اللي كانت موجودة في نيابات أمن الدولة أيام الإخوان.. كل الناس دي بداية من مرسي وباقي الأشكال كان مكانهم السجن".
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام المصري الأسبق: "قلت لمحمد مرسي في أول لقاء مكانك السجن"... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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