المغرب يستقبل 302 من مواطنيه العالقين بتركيا

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

استقبل مطار مدينة مراكش المغربية (وسط)، الثلاثاء، رحلتين تقلان 302 من المواطنين المغاربة العالقين بتركيا، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال القنصل العام للمغرب بإسطنبول، امحمد إفريقين، إن عملية ترحيل مواطنينا العالقين تمت "في ظروف عادية جدا"، لافتا إلى أن سلطات بلاده ستواصل تنظيم المزيد من الرحلات خلال الأسبوع الجاري.

وحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فإن الرحلتين تدخلان في إطار المرحلة الثانية، من عملية ترحيل المغاربة العالقين بتركيا، حيث استمرت المرحلة الأولى، بين 16 و21 يونيو/حزيران المنقضي، وأسفرت عن إعادة 1480 عالقا على متن 12 رحلة خاصة.

وأعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في 16 يونيو/حزيران، بدء عملية إعادة المواطنين المغاربة العالقين في تركيا، على خلفية أزمة كورونا.

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وأوضح إفريقين، أنه جرى نقل المستفيدين من عملية الترحيل من الفنادق إلى المطار بواسطة حافلات مجهزة، وفي احترام تام لإجراءات السلامة وقواعد التباعد الاجتماعي.

وأشار الدبلوماسي المغربي، إلى أن المغرب تكفل بمصاريف "الإيواء والتغذية والتطبيب لنحو 3000 مواطن عالق بتركيا" على خلفية أزمة كورونا.

وتقدر السلطات المغربية عدد رعاياها العالقين في الخارج بسبب تداعيات كورونا والراغبين في العودة إلى البلاد بـ27 ألفا و850 مواطنا، في مختلف دول العالم.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب فيروس كورونا 12 ألفا و533 مغربيا، ضمنهم 228 حالة وفاة، و8 آلاف و920 متعافٍ من المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.