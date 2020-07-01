السودان.. الحكومة تعد متظاهري "30 يونيو" بالاستجابة للمطالب

الخرطوم /أحمد عاصم/ الخليج 365

وعدت الحكومة السودانية، الثلاثاء، متظاهري "مليونية 30 يونيو"، بالاستجابة لمطالبهم، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية بدءا من الأربعاء.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء تلاه وزير الإعلام فيصل محمد صالح بحسب التلفزيون الرسمي.

وقال فيصل موجها رسالته للمتظاهرين: "انتظمت صفوفكم في كل شوارع السودان تهتف بالعدالة والحرية والسلام والقصاص للشهداء".

وأضاف: "حكومتكم الانتقالية التي جاءت بإرادتكم وبتفويضكم تؤكد أن رسالتكم وصلت كاملة وعازمة على الاستجابة للمطالب".

وتابع: "ستبدأ من الأربعاء في العمل الجاد على تحويلها إلى قرارات تنفيذية وستتواصل المباحثات مع الحركات المسلحة للتوصل إلى اتفاق سلام ليكون مدخلا للبناء والتنمية".

وأكد على "إجراء الأجهزة العدلية تحقيق حول وفاة مواطن سوداني في أم درمان (غربي الخرطوم) خلال تظاهرات الثلاثاء وإصابة عدد من المواطنين (لم يحددهم) في الخرطوم وولايات السودان".

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ومنذ صباح الثلاثاء، خرج آلاف السودانيين، في متظاهرات بالعاصمة الخرطوم والولايات، للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد و"تصحيح مسار الثورة".

وهياكل السلطة الانتقالية المنتظر استكمالها تتمثل في تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، وتكوين المفوضيات المستقلة.

وكان مقررا الإعلان عن تشكيلة المجلس التشريعي، في 17 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

وأنهى المجلس العسكري (محلول)، في 13 أبريل/نيسان الماضي، تكليف ولاة الولايات، وكلف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير المهام، ثم طلب الولاة العسكريون، في أغسطس/آب الماضي، إعفائهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين.

لكن تفاهمات تم التوصل إليها بين الحكومة السودانية والقوى المسلحة، في ديسمبر/كانون أول الماضي، أدت إلى تأجيل هذه الخطوة لحين التوصل إلى اتفاق سلام شامل، يضمن مشاركة حاملي السلاح في السلطة.

ومؤخرا، دعا "تجمع المهنيين" إلى تنظيم مليونية في 30 يونيو، باسم "تصحيح المسار"، لاستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير (1989 - 2019).

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