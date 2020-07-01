الاتحاد الأوروبي: نقف جوار لبنان في "هذه الأوقات العصيبة"

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيروت، الثلاثاء، الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه في "هذه الأوقات العصيبة".

وشددت البعثة في بيان، على "الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه".

وقالت: "منذ عام 2012، استثمرنا أكثر من 2.6 مليار يورو لتلبية الاحتياجات الأساسية للبنانيين واللاجئين، والمساهمة في تحسين مشاريع البنية التحتية المحلية".

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى "المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية). بينما تقدّر الحكومة اللبنانية أن عدد السوريين الفعلي في البلاد هو 1.5 مليون.

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وأضافت: "هذا الشهر تم إصدار حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 34.6 مليون يورو في مجالات رئيسية مثل الصحة والمياه والمساعدات الاجتماعية والمرافق الصحية والنظافة".

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالبا اقتصادية وسياسية.

والثلاثاء، طلب رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، في كلمة بمؤتمر دولي عن سوريا، من منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، "تحييد لبنان عن أي عقوبات قد تفرض على سوريا خاصة المرتبطة بقانون قيصر".

ودخل قانون حماية المدنيين بسوريا، المعروف باسم "قيصر"، حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الجاري، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام بشار الأسد، تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية.

وبموجب القانون، بات أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.

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