طرابلس.. قائد القوات البحرية التركي يلتقي رئيس الأركان الليبي

طرابلس/الخليج 365

التقى قائد القوات البحرية التركي، الأدميرال عدنان أوزبال، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، محمد الشريف، في العاصمة طرابلس.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الخليج 365، أجرى أوزبال، الثلاثاء، زيارة إلى ليبيا بتوجيهات من وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وكان في استقبال أوزبال لدى وصوله طرابلس مسؤولون ليبيون وأتراك.

Advertisements

والتقى أوزبال مع الشريف في قاعدة "بو ستة" البحرية بطرابلس.

وأعرب الشريف عن سعادته بزيارة قائد القوات البحرية التركي إلى ليبيا، ثم عقدا اجتماعا مغلقا.

وعقب الاجتماع لم يصدر أي بيان حول فحوى اللقاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.