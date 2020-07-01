كورونا.. 81 وفاة في مصر وواحدة بموريتانيا

مصر، موريتانيا/ الخليج 365

أعلنت مصر، الثلاثاء، تسجيل 81 وفاة بكورونا، فيما رصدت موريتانيا حالة واحدة بالفيروس.

وأفادت الصحة المصرية بتسجيل 81 وفاة، و1557 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 509 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 68 ألفا و311؛ منها 2953 وفاة، و18 ألفا و460 حالة تعاف.

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وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و126 إصابة بكورونا، بالإضافة إلى 125 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 4363، بينها 129 وفاة و1622 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الثلاثاء، 10 ملايين و522 ألفا، توفي منهم أكثر من 511 ألفا، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و734 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.