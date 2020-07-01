برشلونة يواصل النزيف بتعادل مُخيب أمام أتلتيكو مدريد

واصل برشلونة نزيف النقاط، بسقوطه في فخ التعادل (2-2)، في مواجهة ضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني، ليبتعد خطوة جديدة عن صراع الصدارة.

وسجل لبرشلونة دييجو كوستا بالخطأ في مرماه في الدقيقة (11)، وميسي من ركلة جزاء (50)، بينما سجل ساؤول هدفي أتلتيكو مدريد من ركلتي جزاء (19 و62).

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا.

ومنح البارسا هدية ذهبية لمنافسه ريال مدريد، المتصدر بفارق نقطة حاليا، وينتظر مواجهة قوية في نفس الجولة أمام خيتافي، الخميس المقبل، بحثًا عن تعزيز صدارته ورفع الفارق إلى 4 نقاط.