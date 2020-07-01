«يويفا» يحسم مكان إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) امر المكان الذي سيقام فيه مبارايات دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا على التزامه الكامل بإقامة بطولة مصغرة بمشاركة الأندية المتأهلة لدور الثمانية لدوري الأبطال في لشبونة في أغسطس المقبل.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استعداد عدد من ضواحي العاصمة البرتغالية لإعادة فرض إجراءات العزل العام مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى.

وقال اليويفا في بيان إن رئيسه ألكسندر تشيفرين عقد اجتماعًا عبر الفيديو مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا لمناقشة خطط إقامة البطولة المصغرة.

وأضاف:”خلال الاجتماع أبدت الأطراف كلها التزامها بالعمل معًا لإقامة بطولة ناجحة في لشبونة”.

وقال اليويفا هذا الشهر إن النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، المتوقفة منذ مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، ستستكمل في بطولة مصغرة تضم 8 أندية في لشبونة بين 12 و23 أغسطس المقبل.