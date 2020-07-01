شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار ألماني: معظم «الساعات الذكية» لا تقيس النبض بدقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قالت هيئة اختبار السلع، إن الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية تقيس معدل نبضات القلب بشكل غير دقيق غالباً، مشيرة إلى أن حزام الصدر يعد أكثر موثوقية لهذا الغرض.
وتوصلت الهيئة الألمانية إلى هذه النتائج بعد إجراء اختبار على 25 ساعة ذكية وسوارا للياقة البدنية لم تقدم من بينها قيما صحيحة سوى ساعتين فقط، هما أبل Watch 5 وجارمن Forerunner 245 Music.
وأضاف الخبراء أن بعض موديلات أساور اللياقة البدنية قدمت قيم نبض أقصى 104 بدلاً من القيمة الفعلية 181.
وعند قياس الخطوات يوصي الخبراء باستخدام الهاتف الذكي للدعم؛ حيث لا تحتوي الأساور على وحدة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
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