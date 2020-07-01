شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحدد رسوم تجديد رخصة القيادة بعد رفع «ضريبة القيمة المضافة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور، رسوم تجديد رخصة القيادة بعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، والتي سيبدأ تطبيقها ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020.

وقالت إدارة المرور، في ردها عبر حسابها في “تويتر”، على مغرد وجه سؤالا عن الأسعار الجديدة لإصدار الرخصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة: “إن رسوم تجديد رخصة القيادة هي 40 ريالاً فقط للسنة الواحدة”.

موعد تطبيق القيمة المضافة

وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، قد ذكر في وقت سابق أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والتي ستطبق في 1 يوليو المقبل، ستطبق على كل السلع المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة.

وقال “الحربي”: “هناك بعض الخدمات المالية المستثناة والتي بها هامش ربح ضمني مثل رسم استخراج بطاقة أو كشف حساب بنكي، فجميعها لها رسم واضح وهى ضريبة 5%”.

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وأشار إلى أن الخدمات والسلع المُستثناة من ضريبة الـ 15% هي نفسها التي كانت معفاة من الضريبة في السابق مثل بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وخدمات النقل الدولي من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف “الحربي”: أن جميع الخدمات والسلع الخاضعة للضريبة سيطبق عليها الـ 15%، ولكن هناك مرحلة انتقالية لمعالجة التحول من 5% إلى 15% حسب اللائحة التنفيذية الجديدة”.

11 سلعة وخدمة مستثناة

يذكر أن هناك 11 سلعة وخدمة معفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومنها الأدوية والمعدات الطبية المحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء حيث تأتي على رأس السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

وأيضًا يتم إعفاء توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار من الضريبة، كما تم إعفاء توريد وسائل النقل المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة.

وتضم قائمة الخدمات والسلع المعفاة: الخدمات الموردة لغير مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إصدار رخص القيادة وتجديدها، مقابل تأجير العقارات السكنية، خدمات النقل الدولي للسلع والخدمات، أيضًا بيع العقار السكني الشخصي، والحسابات الجارية والتوفير والإيداع، وأخيرًا إصدار جوازات السفر وتجديده.