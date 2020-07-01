شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى فى الأمم المتحدة: إيران تسعى للتدخل بشكل منتظم فى دول المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن إيران تسعى للتدخل بشكل منتظم في دول المنطقة، متابعا: ننظر لمقترحات إيران بشأن الأمن الإقليمي بكثير من الشك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إنهم ماضون في شرح موقفنا من رفض رفع حظر السلاح على إيران، موضحا أن تدخلات إيران في دول المنطقة غير قانونية وتنتهك الاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضاف السفير السعودي في الأمم المتحدة أن هناك نقاشات متعددة ستجرى بشأن رفع حظر السلاح على إيران، متابعا: نأمل أن يصوت مجلس الأمن لصالح تمديد حظر السلاح على إيران.

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ولفت السفير السعودي في الأمم المتحدة، إلى أن مقترح إيران الخاص بالأمن الإقليمي مجرد محاولة للسيطرة، ومشيرا إلى أن إيران تسعى للتدخل بشكل منتظم في دول المنطقة، متابعا: ننظر لمقترحات إيران بشأن الأمن الإقليمي بكثير من الشك.