شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: نتواصل مع روسيا والصين لبحث موضوع القرار الأممى بشأن إيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إنه تم اعتراض أكثر من 60 قاربا تحمل أسلحة إيرانية مهربة، متابعا: مارسنا أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة استفزازات إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف السفير السعودي في الأمم المتحدة، أن على المجتمع الدولي أن لا يتجاهل السلوك الإيراني في المنطقة، متابعا: نتواصل مع روسيا والصين لبحث موضوع القرار الأممي بشأن إيران.
وفى وقت سابق قال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن التقرير الأممي أثبت دور إيران في الهجمات على السعودية، موضحا أن التقرير الأممي دليل على انتهاكات إيران للقرارات الدولية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.
وأضاف السفير السعودي في الأمم المتحدة أن إيران تواصل سلوكياتها غير المسؤولية وغير المنطقية، متابعا: لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون سلوك إيران إذا تم رفع حظر السلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: نتواصل مع روسيا والصين لبحث موضوع القرار الأممى بشأن إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.