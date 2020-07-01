شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: نتواصل مع روسيا والصين لبحث موضوع القرار الأممى بشأن إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إنه تم اعتراض أكثر من 60 قاربا تحمل أسلحة إيرانية مهربة، متابعا: مارسنا أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة استفزازات إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف السفير السعودي في الأمم المتحدة، أن على المجتمع الدولي أن لا يتجاهل السلوك الإيراني في المنطقة، متابعا: نتواصل مع روسيا والصين لبحث موضوع القرار الأممي بشأن إيران.

Advertisements

وفى وقت سابق قال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن التقرير الأممي أثبت دور إيران في الهجمات على السعودية، موضحا أن التقرير الأممي دليل على انتهاكات إيران للقرارات الدولية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضاف السفير السعودي في الأمم المتحدة أن إيران تواصل سلوكياتها غير المسؤولية وغير المنطقية، متابعا: لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون سلوك إيران إذا تم رفع حظر السلاح.