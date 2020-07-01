شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى فى الأمم المتحدة: إيران تواصل سلوكياتها غير المسؤولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير السعودى فى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن التقرير الأممي أثبت دور إيران في الهجمات على السعودية، موضحا أن التقرير الأممي دليل على انتهاكات إيران للقرارات الدولية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف السفير السعودي في الأمم المتحدة أن إيران تواصل سلوكياتها غير المسؤولة وغير المنطقية، متابعا: لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون سلوك إيران إذا تم رفع حظر السلاح.

وأشار السفير السعودى في الأمم المتحدة إلى أن إيران تواصل سلوكياتها غير المسؤولة وغير المنطقية.

وكان قد أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، أنه على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم ضد إيران، وفقًا لخبر عاجل بتثه قناة العربية.

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وشدد وزير الخارجية السعودي، على أن التقرير الأممي يعزز موقفنا بضرورة استمرار حظر تسليح إيران.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن تقرير منظمة الأمم المتحدة أكد استهدف مطار أبها بصواريخ كروز ومسيرات، متابعة: نثق بقدرة مجلس الأمن على وقف الخروقات الإيرانية منذ 1979، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية تأكيدها الثقة بمجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، موضحة أن التقرير الأممي يثبت نوايا إيران العدائية تجاه المملكة.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، أن التقرير الأممي يثبت دعم إيران للإرهاب باليمن والعراق وسوريا ولبنان، متابعة: لن نسمح بأي تجاوز لحدودنا أو الإضرار بأمننا الوطني، وهناك ضرورة استمرار فرض حظر توريد السلاح إلى إيران.