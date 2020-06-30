شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل»: قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% يدخل حيّز التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دخل اليوم الأربعاء الأول من يوليو 2020 قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ، على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم أ/638 بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي. Advertisements وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن لجميع المكلفين الوصول إليه من خلال (الرابط). وتحث الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي: اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافية، داعيةً إياهم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية. كما تدعو هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حساب الهيئة الخاص بالعناية بالعملاء في تويتر (@GAZT_CARE).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الزكاة والدخل»: قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% يدخل حيّز التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.