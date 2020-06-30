شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة الإلكترونية» تعلن موعد فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الجامعة السعودية الالكترونية فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها من الطلاب والطالبات لدراسة البكالوريوس بكليات الجامعة للعام الأكاديمي 1442هـ.

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وأوضحت الجامعة الإلكترونية أنه سيتم استقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الالكترونية، ابتداء من 21/ 11 / 1441 هـ حتى الخميس 2/12/1441هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر الحسين، أن التخصصات المتاحة للقبول، التجارة الالكترونية، المحاسبة وإدارة الأعمال والمالية، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، والمعلوماتية الصحية والصحة العامة، واللغة الإنجليزية من كلية العلوم والدراسات النظرية.

وأشارت الجامعة السعودية الإلكترونية إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغــط هنــا).