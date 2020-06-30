«شاهدوا التكدّس بعد منتصف الليل».. مواطن يرصد إغلاق طرق المشاة بأحد أحياء الرياض (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: رصد مواطن تسبب العديد من المركبات في إغلاق طرق المشاة بطريق “روض الجواء” بحي الدار البيضاء جنوب العاصمة الرياض، بعد منتصف الليل. وأوضح حساب طرق الرياض عبر “تويتر”، أن المواطن وجه رسالة للمرور مفادها: “شاهدوا التكدّس بعد منتصف الليل”. Advertisements ونشر “طرق الرياض”، مجموعة من الصور وثقت وقوف السيارات على الطريق المخصص للمشاة، وسط مطالبات من المواطنين والمقيمين بوضع حد لهذه الممارسات.

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