المسماري: البرلمان الليبي يبحث قضية حظر تصدير السلاح مع مجلس الأمن

بنغازي- سبوتنيك. وقال المسماري في حديث حصري لـ"سبوتنيك": "على حد علمي هناك مخاطبات متبادلة بين مجلس النواب ومجلس الأمن ولجنة العقوبات الخاصة بليبيا ولم نر أي نتائج حتى الساعة".
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وأضاف أن قضية حظر تصدير السلاح يجري التعامل معها عبر البرلمان الليبي، مؤكدا "دائما البرلمان يطالب المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا، والحكم من خلال ما يصلون إليه من نتائج".
على جانب آخر، حذر المسماري، من "مغبة سيطرة الإرهابيين على ليبيا" وخطر ذلك على أوروبا، التي سيتمدد إليها الإرهاب بكل سهولة حينذاك.
وقال: "أريد أن أقول لكل المجتمع الدولي إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا فعليكم أن تبدؤوا في إنشاء السواتر الترابية سواء في أوروبا، أو في دول الجوار، لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك".
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