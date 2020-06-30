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وحذر الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، من مغبة سيطرة الإرهابيين على ليبيا وخطر ذلك على أوروبا، التي سيتمدد إليها الإرهاب بكل سهولة حينذاك.
وقال المسماري في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "أريد أن أقول لكل المجتمع الدولي: إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا فعليكم أن تبدؤوا في إنشاء السواتر الترابية سواء في أوروبا، أو في دول الجوار، لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك".
وأوضح المسماري أن "قضية حظر تصدير السلاح يجري التعامل معها عبر البرلمان الليبي"، مضيفا: "دائما البرلمان يطالب المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا، والحكم من خلال ما يصلون إليه من نتائج".
وأشار السماري إلى أن "المجتمع الدولي منقسم، هناك متفرج، وهناك من يريد ليبيا من دون جيش ومن دون شرطة لكي تحاصر مصر، وهناك من يريد أن يحتكر تصدير السلاح إلى ليبيا، كسوق".
وتابع: "لكن في الحقيقة، إن المجتمع الدولي لا يزال يطبق قرار حظر التسليح على الجيش الليبي بكل صرامة، ويتابع في كل قواعدنا الجوية، ويتابع في كل الأجواء الليبية، كذلك يتابعون في التسليح لدى القوات العربية الليبية".
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تطورات الأزمة في ليبيا عقب مؤتمر برلين
كانت هذه تفاصيل خبر المسماري للمجتمع الدولي: إذا مكنتم الإرهابيين من ليبيا فأقيموا سواتر ترابية في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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