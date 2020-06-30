المسماري: كل اهتمامنا بالسلاح الروسي لأننا تخرجنا في المدرسة العسكرية الروسية

بنغازي- سبوتنيك. وقال المسماري في حديث حصري لـ"سبوتنيك": "كل اهتمامنا بالسلاح الروسي لأننا تخرجنا في المدرسة العسكرية الروسية".
© Sputnik . Nader Alshareef
واستطرد المسماري: "لا أستطيع الإجابة عن سؤال التعاون مع روسيا في المستقبل بعد رفع الحظر، الآن، لأنه سؤال يحتاج إلى خطة استراتيجية مستقبلية، ويحتاج إلى اعتماد هيكلة الجيش الليبي من جديد".
وأردف قائلًا: "سنرى في المستقبل هل يعتمد الجيش على السلاح الشرقي أو السلاح الغربي، وبعدها يتم التوجه أو الخلط بين السلاحين غربي وشرقي، مثل مصر مثلا".
على جانب آخر، انتقد المسماري، موقف المجتمع الدولي من ليبيا خاصة في قضية حظر تصدير السلاح، مضيفًا أنها يتم التعامل معها عبر البرلمان الليبي.
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