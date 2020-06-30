القبائل الليبية: 5 شروط لن نتنازل عنها لإعادة إنتاج النفط أهمها تشكيل حكومة توافقية جديدة

© REUTERS / GONZALO FUENTES

وأكد الحليق في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك إن "قيادة الجيش الليبي ومجلسي النواب طالبا بتقليل سقف المطالب ونحن كقبائل ووافقنا"، مؤكداً على أن "أهم الشروط التي وافقنا عليها هي أن تودع الأموال النفطية من الإيرادات في صندوق سيادي (حساب بنكي جديد) في أي دولة، ويكون تحت رعاية المجتمع الدولي وبعيداً عن مؤسستي البنك المركزي والنفط بطرابلس، وأن يتغير مجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي في طرابلس، وأن يقوم هذا الصندوق السيادي بعملية توزيع عادل للثروات بحسب الأقاليم الثلاثة "طرابلس غرب ليبيا، برقة شرق ليبيا ، فزان جنوب ليبيا".

وأكد على أن "لا تذهب تلك الأموال إلى دعم أي حرب جديدة ولا للقتال وهذا شرط أساسي، نريد هذه الأموال لبناء القطاع الصحي وللتعليم وللبنية التحتية".

وتابع "بالإضافة إلى وقف أطلاق النار وتشكيل حكومة توافقية من كل أطياف الشعب الليبي هذه 5 شروط لا نتنازل عنها إطلاقا".ً