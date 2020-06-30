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وأكد على أن "لا تذهب تلك الأموال إلى دعم أي حرب جديدة ولا للقتال وهذا شرط أساسي، نريد هذه الأموال لبناء القطاع الصحي وللتعليم وللبنية التحتية".
وتابع "بالإضافة إلى وقف أطلاق النار وتشكيل حكومة توافقية من كل أطياف الشعب الليبي هذه 5 شروط لا نتنازل عنها إطلاقا".ً
كانت هذه تفاصيل خبر القبائل الليبية: 5 شروط لن نتنازل عنها لإعادة إنتاج النفط أهمها تشكيل حكومة توافقية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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