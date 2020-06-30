شكرا لقرائتكم خبر عن ابن رجل الدين اللبنانى علي الأمين يحمل حزب الله مسؤولية سلامة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ابن رجل الدين اللبنانى علي الأمين: "أحمّل زعيم ميليشيا حزب الله مسؤولية سلامة والدي"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. ووصف ابن رجل الدين اللبناني علي الأمين حزب الله بالميليشيات.

وفى وقت سابق أكد عضو المكتب السياسي فى ​تيار المستقبل،​ النائب السابق ​مصطفى علوش​، أنه لا يوجد حتى ​الساعة​ أي معلومات إضافية عما نقلته قناة "الحدث العربية" عن محاولة اغتيال رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ عبر ​انفجار​ ​صاروخ​ بالقرب من موكبه خلال زيارته الأخيرة للبقاع.

وأوضح في تصريحات لموقع النشرة: "إذا كانت معلومات عملية الاغتيال صحيحة فنحن نستبعد أن يكون ​حزب الله هو من يقف خلفها، لأن الحزب ينفذ العمليات بدقة كما اغتال رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​ ولا يوجه هكذا رسائل"، داعيًا لترك التحقيقات تأخذ مجراها.

وأفادت مصادر قناة "العربية الحدث" بانفجار صاروخ على بُعد 500 متر من موكب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري خلال زيارته الأخيرة للبقاع، موضحة أنه "أثناء عودة موكب الحريري المؤلّف من سيّارات مجهّزة بأحدث تقنيّات التشويش العالميّة، دوّى انفجار في منطقة جبليّة على بعد 500 متر من مسار موكب الحريري الذي أكمل طريقه إلى بيروت، في حين استنفرت الأجهزة الأمنية اللبنانية وعثرت على بقايا صاروخ ولكنها أبقت المعلومات طيّ الكتمان".