شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية تكشف: زيارة قائد القوات البحرية التركي لليبيا فى حماية مرتزقة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام القائد البحرى الأدميرال عدنان أوزبال بزيارة مفاجئة إلى العاصمة الليبية طرابلس اليوم، بحسب صحيفة aydinlik التركية، كما عقد الأدميرال اوزبال محادثات مع المسؤولين العسكريين الليبيين فى العاصمة طرابلس، وقام بزيارة القاعدة البحرية فى بوسيتا (أبو ستة).

وبحسب الصيحفة، تهدف تركيا فى المنطقة الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطنى غرب ليبيا، إلى إنشاء قاعدة بحرية فى مصراتة، بالإضافة إلى بدء إستخدام قاعدة الوطية الجوية.

وعلى مدار الأشهر الماضية، نقل النظام التركى مرتزقة إلى ليبيا للقتال فى صفوف قواته.