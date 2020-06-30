شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تخفض مدة الحجر المنزلى من 14 إلى 10 أيام للمسافرين والمخالطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت مملكة البحرين مدة الحجر المنزلى من 14 إلى 10 أيام للمسافرين والمخالطين، جاء ذلك خلال اجتماع الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19) اليوم برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.



وفي هذا الإطار استعرض الفريق الوطني البحرينى، عرضاً مفصلاً بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها بما يتماشى مع المستجدات العالمية للفيروس، كما وقف الفريق على تطورات الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس، ومتابعة تنفيذ الخطط المعدة بما يتناسب واحتياجات كل مرحلة، وفي هذا الإطار وبعد دراسة مستفيضة، تقرر خفض مدة الحجر المنزلي الاحترازي من 14 يوم إلى 10 أيام للمسافرين والمخالطين.

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وجدد الفريق دعوته لكافة أفراد المجتمع للنهوض بالمسؤولية في الالتزام باتباع ما يتم التوجيه به من إرشادات وتعليمات صحية ووقائية، من أجل المساهمة في سرعة عودة الحياة الى طبيعتها بشكل مدروس وبما يتوافق مع مستجدات الوضع الصحي. وجدد الفريق دعوته لكافة أفراد المجتمع للنهوض بالمسؤولية في الالتزام باتباع ما يتم التوجيه به من إرشادات وتعليمات صحية ووقائية، من أجل المساهمة في سرعة عودة الحياة الى طبيعتها بشكل مدروس وبما يتوافق مع مستجدات الوضع الصحي.



ويعقد الفريق الوطني البحرينى للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) اجتماعه بصفة يومية برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ويناقش مستجدات الحالات في مراكز الحجر والعزل، واحتياجات مراكز العزل والرعاية، وحاجة المملكة من الموارد الصحية والأدوية، والاطلاع على وضع المنافذ، ومستجدات الفحص في المختبرات والوحدات المتنقلة ومتابعة نتائجها وتسهيل مهمة الفرق الوطنية العاملة، وتوجيه فرق الطوارئ لمباشرة الحالات في كافة المستشفيات والمنافذ.



كما يتولى الفريق تقييم ومتابعة البروتوكولات المتخذة ومتابعة آخر المستجدات على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بشأن آخر المستجدات، مع الحرص على إطلاع الجمهور الكريم بشفافية بكافة المستجدات عبر المنصات الرسمية.