شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: نثق بقدرة مجلس الأمن على وقف الخروقات الإيرانية منذ 1979 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن تقرير منظمة الأمم المتحدة أكد استهدف مطار أبها بصواريخ كروز ومسيرات، متابعة: نثق بقدرة مجلس الأمن على وقف الخروقات الإيرانية منذ 1979، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية تأكيدها الثقة بمجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، موضحة أن التقرير الأممي يثبت نوايا إيران العدائية تجاه المملكة.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، أن التقرير الأممي يثبت دعم إيران للإرهاب باليمن والعراق وسوريا ولبنان، متابعة: لن نسمح بأي تجاوز لحدودنا أو الإضرار بأمننا الوطني، وهناك ضرورة استمرار فرض حظر توريد السلاح إلى إيران.

ولفتت وزارة الخارجية السعودية، إلى أن ما توصل إليه التقرير الدولي لا يترك مجالا للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة والمنطقة العربية والعالم.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن تقرير منظمة الأمم المتحدة يؤكد ضلوع إيران المباشر بالهجمات ضد المملكة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وأضافت وزارة الخارجية السعودية: نرحب بتقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن بشأن إيران.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية ،أن تقرير جوتيرش أكد ضلوع إيران عن هجمات أرامكو.