شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: تحركات عسكرية تركية غرب تل أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السوري، أن تحركات عسكرية تركية غرب تل أبيض في سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

قبلها أكد المرصد السوري، أن اشتباكات نشبت بين قوات كردية وقوات موالية لتركيا بريف حلب، وفقا خبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أن منظمات الإغاثة تسعي جاهدة إلى الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في سوريا من خلال دعم الأنشطة المنقذة للحياة مثل توفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية، وأشار البرنامج إلى أن هناك محاولات من قبل وكالات الأمم المتحدة المختلفة لسد فجوات التمويل الحرجة عندما لا يمكن تلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال الأموال المتاحة وتوسيع المساعدة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وأضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الأزمة السورية اتسمت بمعاناة ودمار لا مثيل لهما حتى أنه لا يزال هناك ما يقرب من 12 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة ، بما في ذلك أكثر من مليون شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وفر أكثر من 6 ملايين شخص من منازلهم داخل سوريا، واضطر 5.6 مليون شخص آخر إلى اللجوء إلى دول المنطقة.