شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات منذ صباح اليوم إلى 322 حالة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن من بين الإصابات 29 في مدينة القدس، و35 في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة طوباس، لافتة إلى أن 12 حالة في العناية المكثفة، بينها حالتان على أجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات، بلغ 2765 إصابة، وعدد الحالات النشطة 2131، وعدد المتعافين 625، وعدد حالات الوفاة 9 حالات.