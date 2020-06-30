شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق حظر التجوال فى المهرة اليمنية والإبقاء على إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرّت لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة اليمنية، تعليق حظر التجوال حتى إشعار آخر، مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية الواقية من فيروس "كورونا".
وشددت المحافظة - في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم /الثلاثاء/ - على الإجراءات الأحترازية للوقاية من "كورونا" بالمنافذ والنقاط الأمنية، ومنع التجمعات البشرية.
وكانت اللجنة ناقشت اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر، تقرير مكتب الصحة عن الحالة الوبائية ومدى نجاح الإجراءات الاحترازية المتخذة في عموم المديريات والمنافذ والنقاط الأمنية، والصعوبات التي واجهت جهود التصدي للجائحة.
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