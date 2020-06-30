شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية فى رسالة لمجلس الأمن: إيران تسعى لزعزعة الاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المملكة العربية السعودية في رسالة لمجلس الأمن، الدولى، مساء الثلاثاء، أن إيران تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأكدت على أن مليشيا الحوثي هاجم أهدافا مدنية بصواريخ إيرانية الصنع، وأن الحوثيون شنوا 1659 هجوما على أهداف مدنية، حسبما جاء فى العربية الاخبارية.

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