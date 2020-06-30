شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تحدد 3 عوامل لحسم التعافى من فيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الصحة السعودية 3 عوامل تحسم التعافى من فيروس كورونا، وأعلن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، عن عدة عوامل للحكم على تعافى الشخص المصاب بفيروس كورونا، وقال، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، أن التعافى يعتمد على عدة عوامل؛ منها: (حالة الأعراض وزوالها، ومدة المرض، وقرار الطبيب المعالج).

ووفقا لصحيفة الرياض السعودية، ذكر المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن البعض يعتقد أن إجراء المسحة والفحص هو الحكم للتعافي، موضحًا أنه قد يتعافى الشخص ويوجد بقايا من الفيروس غير نشطة لا تسبب المرض والعدوى وهنا الحكم فى التعافى يكون من قبل الطبيب المعالج، مشيرًا إلى أن هذه البقايا قد تظهر فى التحاليل لمدة أسابيع حتى تختفى تمامًا من الجسم.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى المملكة؛ ما يرفع إجمالى الإصابات إلى 190823، فى حين بلغت حالات التعافى اليوم 3648؛ ما يرفع الإجمالى إلى 130766، ووصل العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس إلى 1649 حالة، بعد تسجيل 50 حالة.