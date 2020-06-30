"عراقيون".. تحالف شيعي لمواجهة "التخندقات"

بغداد/علي جواد / الخليج 365

أعلن "تيار الحكمة الوطني"، الثلاثاء، تشكيل تحالف "عراقيون" بعضوية 41 نائبا في البرلمان، بهدف إبعاد العراق عن "التخندقات الإقليمية"، وتقوية الدولة ومؤسساتها، وتطبيق القانون على الجميع، وإعادة الثقة بالنظام السياسي.

وقال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم: "التحالف الجديد يدعم الدولة، ويعبر عن مواكبة مخلصة للتحولات المتلاحقة الحاصلة في البلاد، كما يتخذ الاعتدال والوسطية ودعم المشروع الوطني والخطاب الوحدوي أساسا متينا لتمثيل قوى الدولة".

وأوضح الحكيم، في كلمة خلال الإعلان عن التحالف: "التحالف يهدف إلى دعم القوات المسلحة، التي تضم الجيش والشرطةَ والحشدَ الشعبيَ وجهازَ مكافحةِ الإرهاب، والبيشمركة في إطارها المؤسساتي والتزامها بواجباتها ضمن سياقات القانون وسياسات الدولة".

وأضاف الحكيم أن "التحالف يهدف أيضا إلى جعل العراق لاعبا أساسيا للتقارب بين الأشقاء والأصدقاء، وحل الأزمات والتقاطعات في المنطقة، والتشجيع على مد جسور العلاقة والمصالح المتبادلة مع دول المنطقة والعالم".

وشكلت القوى السياسية الشيعية خلال الانتخابات الماضية 2018، تحالفات حصلت على مقاعد في البرلمان، أبرزها تحالف سائرون، المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر (54 نائبا) وتحالف الفتح (48 نائبا)، وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي (42 نائبا) وائتلاف دولة القانون (26 نائبا)، وتيار الحكمة الوطني (19 نائبا).

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