باشاغا يبحث مع مبعوث أوروبي "تفكيك" ألغام حفتر

وليد عبد الله / الخليج 365

بحث وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الثلاثاء، مع مبعوث أوروبي، إمكانية تقديم الدعم في عملية نزع ألغام زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى.

جاء ذلك في بيان للوزارة عقب لقاء بين باشاغا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الآن بوجيا، والوفد المرافق له.

وأوضح البيان أن رئيس البعثة أدان الجرائم التي ارتكبتها مليشيا ومرتزقة حفتر في المناطق التي كانت تسيطرة عليها خلال اعتدائها على طرابلس.

وأضاف: "تطرق الاجتماع لموضوع تفكيك ونزع الألغام من المناطق المحررة، وإمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوفاق الوطني في هذا الشأن".

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وبدعوة من الحكومة الليبية، تعمل حاليا فرق متخصصة تابعة للقوات المسلحة التركية على إزالة ألغام ومتفجرات زرعتها مليشيا حفتر في طرابلس ومدينة ترهونة ومناطق أخرى.

وقال المركز الليبي لإزالة الألغام ومخلفات الحروب (حكومي)، مؤخرا، إن عدد ضحايا الألغام المزروعة جنوبي طرابلس بلغ 110 أشخاص، بين قتيل وجريح، تشمل مدنيين وأمنيين من فرق نزع الألغام الليبية.



وشنت مليشيا حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن تتكبد خسائر كبيرة.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات على مليشيا حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.