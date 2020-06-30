إسرائيليون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جنوبي الضفة

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365 شرع مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، في بناء بؤرة استيطانية جديدة، جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وذكر شهود عيان للأناضول، أن مئات المستوطنين اقتحموا منطقة "جبل جالس" في بلدة حلحول، شمالي الخليل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة "عسكرية مغلقة". وأوضح الشهود أن الجيش منع المواطنين من الاقتراب من أراضيهم، فيما بدأ المستوطنون بالتجمع ونصب الأعلام الإسرائيلية، تمهيدا لبناء البؤرة. Advertisements ويطل "جبل جالس" على "شارع 60" الاستيطاني، وتعود ملكيته لفلسطينيين من بلدتي حلحول وسعير. وسبق أن حاول المستوطنون عدة مرات السيطرة عليه وإقامة مستوطنة. ويقيم المستوطنون في 127 مستوطنة، و116 بؤرة عشوائية (غير مرخصة) في الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية المحتلة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بمساحة تصل إلى 30% من الضفة الغربية، في الأول يوليو/ تموز المقبل، وسط رفض عربي ودولي.

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