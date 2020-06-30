العراق.. مقتل 10 من "داعش" بينهم قيادي في قصف للتحالف

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، مقتل 10 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، بقصف جوي للتحالف الدولي في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (مؤسسة رسمية تتبع الدفاع) في بيان: "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية استهدفت مركزا للقيادة تابعا لتنظيم داعش في منطقة مقالع عين الجحش جنوبي محافظة نينوى".

وأضافت الخلية: "العملية أسفرت عن تدمير المقر ومقتل 10 من المسلحين بينهم قيادي".

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وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.