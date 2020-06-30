جليك: إسرائيل تنسف شرعية المنظومة الدولية

أنقرة/ الخليج 365

حذّر الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، من قضاء إسرائيل على كامل شرعية المنظومة الدولية تدريجياً، في حال لم ينتفض العالم في وجه مخططات ضم الضفة الغربية.

وشدد خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، على أنه من الواضح أن الاحتجاجات وحدها لن تحول دون تحقيق إسرائيل مخططاتها حول ضم الأراضي.

ودعا جليك قادة الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف مشترك لمناهضة خطة الضم الإسرائيلية.

وتابع: "على العالم أجمع أن ينتقد هذه الخطوة (خطة الضم). نحن نواجه حكومة إسرائيلية تتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

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وأردف: "إذا لم ينتفض العالم في وجه مخططات ضم الضفة الغربية، فإن إسرائيل ستقضي على كامل شرعية المنظومة الدولية تدريجيا".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بمواصلة العمل على تنفيذ مخطط الضم خلال الأيام المقبلة.

وكان نتنياهو قد أعلن سابقا أن الحكومة سوف تبدأ في إجراءات ضم مستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.