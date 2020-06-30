كورونا.. 3 وفيات في المغرب وواحدة بفلسطين

المغرب، فلسطين/ الخليج 365
أعلن المغرب، الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات بكورونا، فيما رصدت فلسطين حالة واحدة بالفيروس.
وأفادت الصحة المغربية بتسجيل 3 وفيات، و243 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 87 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و533؛ منها 228 وفاة، و8 آلاف و920 حالة تعاف.
وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و322 إصابة بكورونا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2765، منها 9 وفيات، و625 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى مساء الثلاثاء، 10 ملايين و500 ألف، توفي منهم أكثر من 510 آلاف، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و727 ألفا، وفق موقع "Worldometer".
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