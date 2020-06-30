التحالف: ضبط أسلحة إيرانية في عمليتين قبالة سواحل اليمن

اليمن/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، أنه نفذ عمليتين "نوعيتين" في وقت سابق تمكن خلالها من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، قبالة السواحل اليمنية، كانت متوجهة إلى جماعة "الحوثي".

جاء ذلك في بيان للتحالف، اطلعت عليه الخليج 365، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين أو طهران التي نفت في وقت سابق تقديم دعم عسكري للحوثيين.

وقال البيان إن "العملية الأولى كانت بتاريخ 17 أبريل/ نيسان الماضي، حيث أحبطت قوات التحالف البحرية محاولة تهريب شحنة من الأسلحة الإيرانية قبالة سواحل محافظة المهرة شرقي اليمن، كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية".

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وأضاف البيان أن "العملية الثانية كانت بتاريخ 24 يونيو/حزيران الجاري، حيث تمكنت القوات البحرية التابعة للتحالف من إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية قبالة السواحل اليمنية كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية".

وأظهرت الصور التي نشرها التحالف كميات من الأسلحة المتنوعة كالمناظير الليلية والنهارية والمضادات الحرارية، والأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار، إضافة إلى قطع كهربائية للتفجير عن بعد، والعشرات من القناصات، والمعدلات والأسلحة المتوسطة، حسب البيان.

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.