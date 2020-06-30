بغداد.. إطلاق سراح 13 من معتقلي "حزب الله" العراقي

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إطلاق سراح 13 شخصاً ممن تم اعتقالهم خلال مداهمة مقر كتائب "حزب الله" العراقي جنوبي بغداد، الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إنه "في الأسبوع الماضي وردت معلومات استخباراتية عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية".

وأوضح أن "جهاز مكافحة الإرهاب تعامل بشكل سريع مع تلك المحاولة، وأمر القبض صدر بحق شخص واحد، وعند المداهمة تم القبض على 13 شخصاً كانوا معه".

وأكد المتحدث الحكومي أنه "تم الإبقاء على اعتقال المطلوب، والإفراج عن البقية".

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والجمعة، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، 14 عنصرا من كتائب "حزب الله"، خلال عملية مداهمة لمقرها غربي بغداد، بتهمة الاستعداد لشن هجمات صاروخية تستهدف "المنطقة الخضراء"، وسط العاصمة.

وبعد ساعات من الاعتقال، اقتحمت عناصر من كتائب "حزب الله"، مقرا لجهاز مكافحة الإرهاب، في "المنطقة الخضراء".

وتتلقى الكتائب تدريبا وتمويلا من إيران، وتتهمها واشنطن بالوقوف وراء هجمات صاروخية تستهدف منذ أشهر، السفارة الأمريكية في بغداد، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال القائد الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي بالعراق، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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