الاتحاد الأوروبي يفتح أبوابه أمام 14 دولة

بروكسل/ الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، رفع حظر السفر من وإلى 14 دولة، وضعها في قائمة الدول الآمنة من فيروس كورونا.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه تم الاتفاق على قائمة للدول التي سيرفع عنها قيود السفر المتبادل بدءا من أول يوليو/ تموز المقبل، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".

وتشمل القائمة الحالية 3 دول عربية وهي تونس، والمغرب، والجزائر، إضافة إلى أستراليا، واليابان، وجورجيا، والجبل الأسود، ورواندا، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وأوروغواي، ونيوزيلندا، وصربيا، وكندا.

وأوضح المجلس أن القائمة "ليس نهائية بل سيتم مراقبتها كل أسبوعين لمتابعة تطور انتشار افليروس في الدول المدرجة بها أو التي سيتم إضافتها".

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واستثنت القائمة باقي دول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة، التي تسجل يوميا آلاف الإصابات بالفيروس.

وتابع بيان المجلس الأوروبي: "سنناقش منتظم كل أسبوعين وضع الوباء في الدول المذكورة وسيقرر المجلس تحديث القائمة بناء على عدد من الشروط أهمها اتجاهات معدلات التفشي، وتستثني القائمة مواطني الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم، المسافرين لعمل أو لسبب طارئ".

وفرض الاتحاد الأوروبي قيودا للسفر على حدوده الخارجية منذ 17 مارس/ آذار الماضي، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

يشار أن 15 مليون أمريكي كانوا يزورون أوروبا خلال فترة الصيف، في الوقت الذي يعبر نحو 10 ملايين أوروبي الأطلسي باتجاه القارة الأمريكية.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الثلاثاء، 10 ملايين و500 ألفا، توفي منهم أكثر من 510 آلاف، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و727 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.