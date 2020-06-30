كورونا.. 8 وفيات باليمن وإصابتان في تونس

اليمن، تونس/ الخليج 365

أعلن اليمن، الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات بكورونا، فيما رصدت تونس إصابتين بالفيروس.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا باليمن(حكومية)، تسجيل 8 وفيات، و30 إصابة، وشفاء 56 مريضا.

وأشارت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1158؛ بينها 312 وفاة، و488 متعاف.

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ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1174؛ منها 50 وفاة، و1031 حالة تعاف.



وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الثلاثاء، 10 ملايين و497 ألفا، توفي منهم أكثر من 510 آلاف، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و724 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.