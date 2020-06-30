هادي لغريفيث: اليمن بحاجة إلى سلام بلا "ترقيعات"

اليمن / الخليج 365

شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الثلاثاء، حرصه على تحقيق السلام في بلاده، بعيدا عن "الحلول الترقيعية، وترحيل الأزمات".

جاء ذلك في تصريحات لهادي، خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بالعاصمة السعودية الرياض، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال هادي إنه "حريص على تحقيق السلام الشامل، وفق المرجعيات الثلاث (مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن)".

والإثنين، وصل المبعوث الأممي إلى الرياض، ضمن المساعي الأممية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في اليمن والدخول في مشاورات تفضي إلى حل سلمي لأزمة البلاد.

من جهته، قال عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، إن "اتفاق الرياض بات يمثل نقطة انطلاقة حقيقية تجاه السلام".

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وأضاف خلال لقائه بغريفيث في الرياض، إن "المجلس الانتقالي يدعم جهود المبعوث الخاص"، مشددا على "استعداده للانخراط بشكل جاد في كافة مراحل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة".

وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي، أشار الزبيدي إلى أن "تشكيل حكومة كفاءات مناصفة، تعد أولوية لبدء أي تقدم حقيقي ناحية حل الأزمة"، مثمنا "جهود السعودية وسعيها لإيجاد تسوية في اليمن".

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاقا بالرياض، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.

ويشهد اليمن منذ مارس/آذار 2015، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة لمساعدات، في بلد يعاني من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.