"ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي يواصل ضغوطه على الأقليات في سوريا

أنقرة/ الخليج 365
أكد المجلس "السرياني العالمي" (WCA)، أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي يواصل مخططاته لتحويل شمالي وشرقي سوريا إلى "منطقة كردية مستقلة"، وأنه "يستمر في ممارسة الضغوط على الأقليات في المنطقة".
وأضاف في بيان صادر عنه، أن التنظيم الإرهابي يعمل على فرض "الهوية الكردية" على سكان المنطقة، ويمارس الضغوط عليهم "من أجل تحقيق حلمه في تأسيس دولة كردية مستقلة".
وأوضح أن "ي ب ك/بي كا كا" عرقل ذهاب الطلاب من أتباع الطائفة المسيحية السريانية وغيرها من الأقليات، إلى امتحان القبول الجامعي في 21 يونيو/حزيران الجاري.
وأشار المجلس إلى وجود دول تدعم "ي ب ك/بي كا كا" مالياً وسياسياً، معرباً عن تنديده بالجرائم التي يرتكبها التنظيم ضد المدنيين العزّل.
و"السريان" هم أتباع العرقيّة الآشورية والذين ينتمون للمسيحية السريانية ويتركزون بشكل أساسي في شمال شرقي سوريا خصوصاً في مدن وبلدات الحسكة، القامشلي، عامودا، كما يتواجد بعضهم أيضاً في المدن الكبرى مثل حمص وحلب.
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