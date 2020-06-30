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نادي أبها يعاود تدريباته بعد جائحه كورونا

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها تدريباته على ملعب جامعة الملك خالد بالقرعاء بعد تعليق النشاط الرياضي على إثر الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس .

وقبل بداية المران اجتمع مدير الكرة خالد شعلان مع اللاعبين وهنأهم بعودة التدريبات ، وطالب منهم بتطبيق بروتوكل التمارين بالتعقيم المستمر ، والحرص على عدم التجمعات ، ثم شرح مدرب الفريق المدرب عبدالرزاق الشابي خطة الفريق للمرحلة القادمة مشدداً على أهمية الإنضباط في التدريبات ، استعداداً لما تبقى من منافسات الدوري .

وقد أدى اللاعبون تمارين الإحماء بالإضافة إلى تمارين لياقية وعضلية متنوعة مع مدرب اللياقة عبدالله السليماني من خلال عدة محطات تدريبية، كما أجرى حراس المرمى تمارين خاصة مع مدرب الحراس حمدي بيوض .

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شهدت التدريبات غياب اللاعبين مهدي تهرات وأحمد الحبيب .

 

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