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شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تعلن الحد الأقصى للفصل في القضايا التجارية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة العدل، عن الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية، وفق اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أن الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية 180 يوما في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية عدا الدعاوى اليسيرة.
وأضافت وزارة العدل أن الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية 20 يوما في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.
وتصل مدة الفصل في القضية التجارية 90 يوما في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام غير المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة.
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