شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 وافدين وإحالتهم إلى النيابة العامة إثر مشاجرة جماعية بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على (ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والسادس) من جنسيات عربية، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم.

وأوضح العميد “آل طراد” أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.