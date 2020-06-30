شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يوجه بضرورة الاستعداد لأى موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، مواطنيه على أخذ الدروس المستفادة من تجربة الأردن والعبر من تجارب الدول التى عادت الإصابات بفيروس كورونا فيها إلى الارتفاع.

وبحسب موقع روسيا اليوم، دعا الملك عبد الله الثاني، خلال لقاءين مع الأعضاء العسكريين والمدنيين فى خلية أزمة كورونا، إلى الاستثمار فى الخبرات الأردنية المتراكمة لمواجهة أى طارئ، حيث أشاد بالجهود المتواصلة لخلية إدارة الأزمة وبالدور الأساس الذى لعبته خلال الفترة الماضية، حيث قال "ما قمتم به يرفع الرأس، حين نقارن أنفسنا مع دول أخرى فإن الأردن كان مثالا ناجحا على مستوى الإقليم والعالم، ولا بد من الاستمرار بهذا الأداء".

وتابع العاهل الأردني: نجحنا أمام العالم بمهنيتنا وحرصنا على حماية مواطنينا، مشددا على أن الأزمة مستمرة والعمل يجب أن يستمر ولا مجال للتراخي، وأن أزمة فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد، لافتا إلى أهمية الاستعداد لأى موجة ثانية محتملة للفيروس، ووجه الحكومة والجهات المعنية إلى الاستمرار فى العمل بنفس القوة والعزم لحماية المجتمع.

وأوضح الملك عبد الله الثاني، أهمية التوعية بخطر الوباء والمبادرة الذاتية لإجراء الفحوصات الطبية، مؤكدا أن الإصابة بالمرض ليس عيبا، لكن الموضوع يتطلب حسا وطنيا لحماية المجتمع، لافتا إلى أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة إدامة التنسيق بين جميع المؤسسات، واستلهام تجربة التعاون وتعميمها على جميع أعمال الدولة.