شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: توقيع اتفاقيتين فى قطاعى الطاقة وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 73 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية،توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بقيمة 73 مليون دولار، بين وزير المالية ممثلاً عن الجانب الفلسطينى شكرى بشارة، وكانثان شانكار ممثلاً عن الجهات المانحة المدير الإقليمي للبنك الدولي .



وقال اشتيه - في بيان لها ننشرته وكالة انباء فلسطين (وفا) اليوم /الثلاثاء/ - "إننا وقعنا اتفاقيتين هامتين جدا، الاتفاقية الأولى ستستفيد منها سلطة الطاقة وشركة النقل الفلسطينية، اذ يشمل مشروع الاتفاقية بناء خط ناقل من أريحا الى رام الله من اجل تيسير استيراد الكهرباء من الأردن الى فلسطين، وهو مهم لأنه سيعمل على إعادة تأهيل أربع محطات كهرباء في جنين ونابلس ورام الله والخليل، وبناء خمس محطات جديدة أيضا، إضافة إلى تطوير الشبكات في قطاع غزة والضفة الغربية".

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وأضاف أن الاتفاقية الأولى هي مشروع تطوير ديمومة الأداء والبنية التحتية الموثوقية لقطاع الطاقة (المرحلة الأولى)، وتهدف إلى تطوير الأداء المالي والتشغيلي والفني لمؤسسات قطاع الطاقة، وزيادة تنوع موارد الكهرباء في فلسطين، بقيمة 63 مليون دولار، ممولة من البنك الدولي، والنرويج، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، من خلال مؤسسة (DIFD).



وأوضح أن الاتفاقية الثانية هي مشروع "تكنولوجيا لليافعين والوظائف"، الممول من البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، وتهدف إلى دعم قطاع التكنولوجيا وأنظمة المعلومات، ضمن إطار الاستثمار في البنية التحتية للاقتصاد الرقمي في فلسطين، حيث يستهدف القطاع الخاص في المرحلة، وسيتم تنفيذه من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف اشتية: "من أهمية المشروع أيضاً دعم إنشاء طاقة شمسية على المباني العامة كالمستشفيات والمدارس والوزارات، وهذا المشروع يشمل شراء 20 ألف عداد مسبق في المناطق المستفيدة من هذا المشروع، والأهم أن هذا المشروع يوفر مبلغ 20 مليون دولار عبارة عن كفالات بنكية لمستثمرين في الطاقة الشمسية من القطاع الخاص"، مبرزا أن "الاتفاقية الثانية بذات الأهمية إذا لم تكن أهم، حيث سيعمل مشروع تكنولوجيا المعلومات على خلق 1000 فرصة عمل، 50% منها للنساء، وأيضا سيخلق 750 فرصة تدريب، 50% منها للنساء أيضا".

من جانبه، هنأ شانكار الحكومة على هذه المشاريع المهمة، واعتبر أنها فرصة جيدة لتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل في مجال التكنولوجيا بوجود قدرات مميزة لدى الشباب الفلسطينيين.