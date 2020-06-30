شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مقتل مواطن سودانى خلال احتجاجات بمدينة أم درمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل مواطن سودانى اليوم الثلاثاء، فى إطلاق نار خلال احتجاجات شهدتها مدينة أم درومان فى السودان، جاء ذلك نقلا عن العربية.

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وانطلقت اليوم الثلاثاء مواكب الاحتفال بذكرى 30 يونيو، حيث شهد شوارع مختلف المدن والمناطق السودانية، بداية من العاصمة الخرطوم مرورا بأم درمان والنيل الأزرق وغالبية المناطق، مسيرات للمطالبة باستكمال أهداف ثورة ديسمبر وبسط سلطة الشعب على ثرواته وتصحيح مسار الفترة الانتقالية، لأنهاء مظاهر التهاون والالتفاف على إرادة الشعب، تزينت فيه بأعلام السودان وصور شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ورفعت فيه شعارات الثورة السودانية وتعالت الهتافات الثورية وهى تشق عنان السماء احتفالا بالذكرى الأولى للثلاثين من يونيو الذى أعاد لثورة ديسمبر بريقها وجذوتها .

وتجئ مواكب الثلاثين من يونيو لتأكيد أن لا مجال للتهرب أو التلاعب بأهداف ثورة ديسمبر وعلى رأسها الوصول إلى سلام ينعم به كل من عانى ويلات الحرب، وأن ثورة شعلة الثورة لاتزال متقدة ولابد من تحقيق مطالب الثورة والثوار من بينها القصاص لشهداء الثورة، ومحاسبة المتورطين فى كل الجرائم المرتكبة طوال العهد البائد، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، بخاصة تعيين الولاة المدنين، وتفكيك النظام السابق من تنظيف مفاصل الخدمة المدنية بجانب العمل على معالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين.