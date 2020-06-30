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محافظ بيت لحم الفلسطينية يعلن السيطرة على الخارطة الوبائية لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ بيت لحم الفلسطينية اللواء كامل حميد، اليوم الثلاثاء، أن التقديرات الطبية والأرقام تشير إلى بدء السيطرة على الخارطة الوبائية لفيروس  وتحديد مصادر ومسارات الانتشار الوبائى وتحديد الإصابات فى المحافظة.

وأكد محافظ بيت لحم فى تصريح له عبر صفحته على فيسبوك، أن ذلك جاء بفعل الإجراءات المتخذة والالتزام العالى من قبل المواطنين الفلسطينيين وأصحاب المحلات التجارية والمنشئات المختلفة.

من جهته، أعلن مدير صحة محافظة بيت لحم فى فلسطين شادى اللحام، أن الوضع الصحى فى المحافظة معقد وصعب، مشيرًا إلى أن هناك 16 مسارا لانتشار الفيروس فى المحافظة ولا تزال الجهود متواصلة من أجل حصر المخالطين أولًا ولحصر الوباء ثانيا.

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